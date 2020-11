Jedan od najboljih nogometaša svih vremena Diego Maradona (60) preminuo je u srijedu u svojoj kući u argentinskom gradu Tigreu od srčanog udara.

Maradona je pretrpio kardiorespiratorni zastoj u svojoj kući u kojoj se oporavljao nakon nedavne operacije na mozgu kojom mu je odstranjen krvni ugrušak.

Novinari argentinskog medija Ole otkrili su kako je izgledao zadnji dan legendarnog nogometaša.

“Te srijede ustao je rano, kao i svih prošlih dana. Doručkovao je, malo prošetao i nakoliko sati kasnije ponovno legao u krevet kako bi se odmorio i vratio energiju. U podne se trebao probuditi i uzeti lijek, ali to se nije dogodilo. U kući su uz njega bili medicinska sestra, psihijatar i psiholog. Kada ga je medicinska sestra otišla probuditi, pronašla ga je bez svijesti i odmah je pozvala hitnu pomoć, koja je stigla jako brzo, ali liječnici nisu mogli ništa učiniti. Srce najboljeg nogometaša u povijesti nije izdržalo”, piše Ole.

