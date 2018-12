KAKO JE HAJDUK POSTAO LAKRDIJA OD KLUBA? Posrnuli div nikada nije bio gori, a postoji par rješenja za izlazak iz krize

U klubu i dalje samo smjenjuju trenere, dok vodeće strukture odgovornost preuzimaju samo načelno.

Nogometaši Hajduka novim porazom zaokružili su sumornu jesen u kojoj je četiri posljednje utakmice igrao u Poljudu pred praznim tibinama, ispao u četvrtfinalu Kupa, te se pred nastavak proljetnog dijela prvenstva u veljači s 23 boda nalazi tek na šestom mjestu Prve HNL. Ova momčad Bijelih ima najgori klupski učinak u prvih 18 kola HNL-a ikada, a sezona je pokazala da je od splitskog velikana ostala samo lakrdija.

Jer, kako drugačije nazvati trenutačno stanje u klubu koje ostavlja dojam da su sve stvari oko kluba bitnije od samog rezultata. Posljednji koji je uputio kritike na račun Hajduka bivši je kapetan Hrvoje Vejić. Javno je podijelio svoje mišljenje poručivši da je ovo jedan od najgorih trenutaka u povijesti kluba. Imenovao je i krivca za to.

Vejićeva poruka

“Mislim da je ovo jedan od najgorih trenutaka u povijesti našeg kluba, ne zbog trenutnih rezultata, nego zbog podjela navijača na ove i one, što se nikad u slavnoj povijesti nije dogodilo, i to me čini zaista tužnim. Čitam stalno da su do ovog stanja dovele bivše uprave.

Nije istina. Za ovo stanje nije kriv ni Vidošević, ni Kirigin, ni Štimac, ni Grgić, za ovo stanje je kriv onaj tko vodi glavnu riječ već nekoliko godina, a to je udruga, i to mi ne predstavlja problem, problem je što su njima svi drugi krivi osim njih.

Dalje, predstavljaju se kao korektiv, sljedbenik demokracije, možda to mogu prodati nekom drugom, ali meni ne, jer znam da sudjeluju u svim bitnim odlukama kluba, tako da tu priču da oni ne vode klub mogu objesit mačku o rep. Dragi prijatelji iz NH, budite frajeri i recite – za*ebali smo stvar. U čemu je razlika između bivših i sadašnjih uprava? U ničemu, i prije i sada klub su vodili i vode nesposobni ljudi, čast izuzecima”, glasi njegova poruka.

Nije on jedini od bivših igrača koji je uputio kritke na račun kluba.

“Svi mi koji volimo klub, vidimo da je u problemima i da ne ide u dobrom pravcu. Uvijek je lakše stajati sa strane i govoriti što bi trebalo”, kazao je prije par tjedana Igor Tudor u emisiji Joška Jeličića na Planet Sportu.

Tudorov poučak

Otkrio je tim putem da je bio jedan od kandidata za nasljednika Želja Kopića, ali i što se događalo.

“Prezentirao sam im kako unaprijediti klub, ali se nismo mogli dogovoriti. Ima tu jako dobrih stvari, tog načina vođenja kluba, ali ima nekih stvari koje se trebaju raditi na drugi način. Puno se vremena zadnjih godina izgubilo na nevažne priče. Izbor NO-a i predsjednika je važan, ali puno je bitnije birati ljude iz struke. Nogomet je jednostavan, ali treba izabrati ljude iz struke. Napravljeno je puno puno pogrešaka, ja bih rekao većina”, kazao je nekadašnji branič.

Dodao je i kako je Hajduk zasluženo na šestom mjestu i da je to postalo normalno posljednjih godina.

“To me zabrinjava. Huljaj i Bjelanović su smijenili tri-četiri trenera u par mjeseci i samo kažu da preuzimaju odgovornost, a ništa ne rade. Tko si ti da meni kažeš da je Oreščanin bolji trener od Vulića”, kazao je i otkrio da je 2015. napustio klupu jer su mu se ljudi iz Nadzornog odbora počeli miješati u rad i birati mu igrače.

U tom se krije i jedan od glavnih problema u posrnulom divu. Oni koji vode brigu o funkcioniranju kluba u pravilu za loše rezultate samo načelno preuzimaju odgovornost, ali uvijek posegnu za nepopularnom mjerom i smjene trenera.

Ove godine na klupi je već treći. Lani su dvojica stručnjaka vodila momčad, a godinu prije tri. I u sve te tri sezone Bijeli su ostali daleko od naslova prvaka. Posljednjeg su uzeli 2005., dok zadnjih šest sezona ne uspijevaju prvenstvo okončati niti na drugom mjestu.

Smjenjuju trenere kao na pokretnoj traci

Simptomatično je da je od klub posljednjeg osvojenog naslova prvaka prije 13 godina čak 27 puta promijenio trenera. I što je to donijelo? Dva naslova pobjednika Kupa. Premalo za klub takve prošlosti i s tolikom bazom navijača.

Gore navedeno ukazuje na očitu stvar, a to je da bez stabilnosti na klupi nema uspjeha. Barem ne u ovakvim okvirima. Jer, voditi momčad u uvjetima kada poslije svakog poraza morate strepiti za posao ne može izaći na dobro. U Hajduku iz godine u godinu pokazuju da nisu sposobni ili spremni učiti iz povijesti pa ne mijenjaju politiku. Kao što je već spomenuti, ove sezone već treća osoba sjedi na klupi, a rezultata nema. U njima, očito, nije problem. Dok u onima koji odlučuju očito jeste.

Moguća rješenja

Kako izaći iz rezultatske krize i vratiti naslov u Split, vjerojatno je pitanje koje si postavlja svaki navijač. Nameću se dva rješenje. Jedno je vanjsko, s drugo interno.

Pod prvo se podrazumijeva priljev kapitala i osiguravanje budžeta dovoljno velikog da se klubu dovedu pojačanja s kojima bi mogli konkurirati Dinamu. No, teško je očekivati priču poput one Manchester Cityja ili PSG-a, što zbog neatraktivnosti hrvatske lige, što zbog otpora koji bi ih dočekao potencijalnog investitora.

Drugo i vjerojatnije rješenje, u sklopu sadašnjeg okvira funkcioniranja kluba, zahtijeva puno više vremena i na tragu je Tudorovih riječi.

“Izbor NO-a i predsjednika je važan, ali puno je bitnije birati ljude iz struke. Nogomet je jednostavan, ali treba izabrati ljude iz struke”.

Uz to treneru, čija se vizija uklapa u onu klupsku, mora se dati dovoljno vremena i biti spreman na početni neuspjeh. Najbolji primjer nečeg sličnog u Hrvatskoj je Rijeka. Matjaž Kek uživao je ogromnu potporu i klub je stajao iza njega. To im se na kraju vratilo prvim naslovom prvaka u povijesti.