[FOTO] KAKO ISPUNITI PRAZNE TRIBINE? Jedan klub na njih je stavio lutke za seks i ubrzo požalio

Nogometna natjecanja diljem cijelog svijeta ponovno se počinju igrati nakon što su zaustavljena zbog pandemije koronavirusa.

No, iako je vrhunac zaraze prošao, opasan virus je i dalje prisutan pa se utakmice moraju igrati u neobičnom ambijentu – bez publike na tribinama.

Brojni klubovi to su pokušavali riješiti fotografijama gledatelja na sjedalicama i puštanjem zvukova navijača na razglasu, a korejski FC Seoul otišao je korak dalje – i ubrzo požalio.

Naime, u tom klubu su odlučili na tribine staviti 30 lutaka za seks kako bi popunili neka od praznih mjesta.

FC Seoul apologise for using SEX DOLLS 'advertising adult shop' to fill ground https://t.co/kvS5UiGilj

— Sun Sport (@SunSport) May 18, 2020