KAKO GA NIJE SRAM OVAKO NEŠTO OBJAVITI: Pogledajte kako je Icardi nazvao svoju prezgodnu suprugu u objavi koju je kasnije obrisao

Nogometaš PSG-a, Mauro Icardi, šokirao je svoje obožavatelje, kao i obožavatelje svoje, još popularnije, supruge Wande Nare, posljednjom objavom na Instagramu.

Naime, Icardi je objavio sliku na kojoj on i njegova supruga, koja mu je ujedno i menadžerica, poziraju sa svojim psima, ali u opisu fotografije se malo neprimjereno izrazio.

“Moj pas i moja kuja”, napisao je Icardi u opisu i označio svoju suprugu. Time je podosta neugodno iznenadio svoje i suprugine obožavatelje, a oglasila se ispod slike i Wanda koja je sarkastično napisala, “Kako smiješno”.

Icardi je vrlo brzo uklonio objavu, ali jednom kada nešto dospije na internet, gotovo je.

Mauro Icardi with quite the Instagram: “My (male) dog & my (female) dog.”

Wanda in the comments: “How funny.” pic.twitter.com/OWCYgT2S4J

— Get French Football News (@GFFN) March 31, 2021