Joshua se kasnije ‘ispričao’ zbog govora koij je pročitao

Tyson Fury žestoko se obrušio na govor koji je prije nekoliko dana tijekom prosvjeda protiv rasizma u Watfordu održao njegov sunarodnjak i rival Anthony Joshua.

“Nemojte kupovati u njihovim dućanima i ulažite u poslove koji su u vlasništvu crnaca”, poručio je Joshua među ostalim čitajući govor. Kasnije je objasnio da te taj govor kružio okolo da ga netko pročita i da je on preuzeo inicijativu.

“Da sam ja rekao ‘ne kupujte u dućanima čiji su vlasnici crnci li Azijci’ ili nešto slično, razapeli bi me kao Isusa Krista”, poručio je Fury u razgovoru za Behind The Gloves.

“Siguran sam da je AJ imao svoje razloge zašto je to rekao i to što on govori nije moja stvar. To je njegovo mišljenje i svatko ima svoje. Siguran sam da se ispričao svakome koga je uvrijedio. O, u stvari nije se ispričao, je li tako? Rekao je u stvari, ako vam se ne sviđa što sam rekao – je*ite se! Tako da nema potrebe za isprikom”, dodao je Fury.

Procurili financijski uvjeti

Joshua je svjetski prvak u teškoj kategoriji po verzijama WBA, IBF, WBO i IBO, dok Fury ima naslov po verziji WBC. Dvojac je prije nekoliko dana dogovorio dva međusobna meča.

Jedan od najpoznatijih financijskih magazina Forbes objavio je svote koje bi Joshua i Fury trebali inkasirati za svoje dvije borbe. Prema njihovom izvještaju, svaki bi borac trebao dobiti 60-70 milijuna dolara za prvu borbu te jednako toliko i za drugu. Kako također javlja Forbes, prva njihova borba održat će se početkom 2021. godine, dok će se druga održati krajem 2021. godine.

Joshua je vratio naslov prvaka po verzijama WBA, IBF, WBO i IBO u borbi protiv Amerikanca Andyja Ruiza Jr. u Saudijskoj Arabiji u prosincu.

Njegova sljedeća borba trebala je biti protiv Bugarina Kubrata Puleva 20. lipnja, ali je odgođena zbog pandemije koronavirusa.

Trenutačno 30-godišnji Joshua je prisiljen na odmor nakon ozljede koljena koju je zaradio na treningu.

Što se tiče 31-godišnjeg Furyja, on ima zakazan revanš s Amerikancem Deontayem Wilderom kojem je uzeo pojas svjetskog prvaka po verziji WBC u veljači.