KAKAV PEH ZA VATRENOG: Pašalić propušta utakmicu odluke na Anfieldu, Talijani objavili o čemu se radi

Nogometaši Atalante u srijedu gostuju kod Liverpoola u sklopu 4. kola Lige prvaka. Trener Gian Piero Gasperini objavio je popis igrača na koje računa za susret na Anfieldu, a iznenađenje je da na njemu nema hrvatskog reprezentativca Marija Pašalića.

📄 #Atalanta, due non convocati per la #ChampionsLeague: Pasalic preoccupa

⛔️ Non c'è Mario #Pasalic tra i convocati dell'Atalanta per il #Liverpool

Fastidio all'osso pubico che lo mette in dubbio anche per il campionato, ora preoccupa Gasp 😰#Fantacalcio #LiverpoolAtalanta https://t.co/CCrnC79RH1

— Andrea Profidia (@ProfidiAndrea) November 24, 2020