Hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić izabran je za najboljeg igrača svojeg Chelseaja u prošloj sezoni.

Vatreni je u Chelsea stigao pretprošle sezone, kada je došao na posudbu iz Real Madrida, a Bluesi su u prošlom ljetnom roku u potpunosti otkupili njegov ugovor.

A deserved winner of the 2019/20 Player of the Season award!

Congratulations, Kova! 👏 #CFCAwards20

— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 25, 2020