Napadač trenutačno drugoplasiranog sastava talijanskog nogometnog prvenstva Milana, švedski veteran 39-godišnji Zlatan Ibrahimović produžio je ugovor s “crno-crvenima” na još jednu godinu, odnosno do ljeta 2022.

“Jako sam sretan. Čekao sam ovaj dan i sada ostajem još godinu dana. To mi je jako važno. Uvijek sam govorio da se ovdje osjećam kao kod kuće. Milan mi e stvarno poput doma. Ovdje bih mogao ostati do kraja života”; kazao je te je pohvalio trenera Stefana Piolija.

“Lako je raditi s njim. Svoju energiju svakodnevno prenosi na igrače i želi izvući najbolje iz nas”, dodao je.

