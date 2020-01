METLIČIĆ SE ISPRIČAVAO NAVIJAČIMA ZBOG STARIH ‘GRIJEHA’: Odmah nakon toga sasuo paljbu po sucima: ‘To se nikada nije dogodilo’

Hrvatska će u finalu u nedjelju od 16.30 sati igrati protiv Španjolske

Rukometaši Hrvatske u nedjeljnom finalu Europskog prvenstva u Stockholmu igrat će protiv Španjolske, branitelja naslova osvojenog prije dvije godine u Zagrebu, koja je u drugom polufinalu nadigrala reprezentaciju Slovenije sa 34-32 (20-15).

“Toliko trenutaka, toliko stvari, toliko toga se dogodilo u ovoj utakmici. Za povijest. Sad vidim kako je to izgledalo kad smo mi igrali 2003. u Portugalu u polufinalu protiv Španjolske. Nije bilo lako i ja se ispričavam svima. Posebno mi je drago što je Željko Musa zabio taj pobjednički gol. Sjećam se onog finala u Parizu 2017. godine. Bila je ista situacija, sličan šut, ali mu nije ušao. I njemu i Horvatu, koji je promašio sedmerac, bilo je jako teško. Eto, život neke stvari vrati i njemu se vratilo“, rekao je Petar Metličić za RTL.

Osim toga prokomentirao je i suđenje.

“Ova dva gospodina pokazala su da su potpuni cirkusanti. To u životu nisam vidio. Cijelo vrijeme su lagano navlačili za Norvešku, a neke odluke nisu imale smisla. Na početku sude Duvnjaku nepostojeće igranje nogom, a onda mu za to ne daju dvije minute. I potpuno je nejasno da polufinale sude Španjolci, a Španjolska potencijalno može igrati u finalu. To se nikad nije dogodilo”, poručio je Metličić.

“Volio bih da Lino osvoji pa da se oprosti sa zlatom. Možda uspije i u Tokiju. Drago mi je zbog njega. Meni izgleda kao da je negdje zapisano da odemo do kraja. Vratilo se Musi, ali vratilo se i Duvnjaku. Njemu kapa do poda. Nosio nas je na cijelom turniru, nekad je bio jedini koji je mogao šutnuti. Danas nije mogao na nogama stajati i svaka mu čast i svima ostalima“, rekao je Drago Vuković.