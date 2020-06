KAD JE RAKITIĆ IGRAO ZA NJIH OVO JE BILO NEZAMISLIVO: Nekad su bili sila, a sada 14 kola ne znaju za pobjedu

Nogometaši Schalkea produžili su niz bez ligaške pobjede na 14 utakmica, nakon što su u dvoboju 32. kola njemačkog prvenstva izgubili 1-2 na gostovanju kod Eintracht Frankfurta.

Schalke je zadnju ligašku pobjedu u prvenstvu ostvario 17. siječnja protiv Borussije Moenchengladbach (2-0), a nakon toga nanizao čak utakmica bez slavlja. U crnoj seriji upisao je šest remija i osam poraza.

Eintracht je poveo golom Andrea Silve u 28. minuti, a na 2-0 je povisio David Abraham u 50. minuti. Devet minuta kasnije Weston McKennie je vratio nadu gostima, no u 77. minuti Schalke je ostao s igračem manje nakon što je isključen Can Bozdogan.

Schalke's Bundesliga winless skid grows to 14 but Weston McKennie plants header in a 2-1 loss at Eintracht; #USMNT mid leads Schalke in goals since start of 2020 (video) https://t.co/8QcSgpMeIj

