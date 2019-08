VRUĆA VODITELJICA PONIZILA ZVIJEZDU: Čileanska Diletta Leotta oduševila svojom pričom, ali i izgledom

Zvijezda Uniteda nije je impresionirala

Jednostavno je postojalo nešto što mi se nije dopalo. Pozvao me je u kući, ali on je za mene stranac i nisam željela ići tamo. To sam mu jasno rekla. Otkrila je to čileanska sportska TV voditeljica Natalia Mandiola. A osoba koju je odbila je niti više niti manje nego Alexis Sanchez, najveća čileanska nogometna zvijezda.

Glatko ga odbila

Sve je krenula kada je zvijezda Manchester Uniteda zapazila ovu ljepoticu u jednom noćnom klubu. Sve je napravio kako bi dobio njezin broj, a kada je u tome uspio poslao joj je poruku: ‘Dođi kod mene kući, želim da budemo skupa’.

Uslijedio je šok jer ga je glatko odbila. Njezina priča i karakter koji je pokazala oduševila mnoge i trenutačno obilazi svijet.