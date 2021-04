Prije nekoliko dana Gazzetta dello Sport objavila je da je Juventus postavio ultimatum treneru Andreu Pirlu. Navodno su mu poručili da će biti bivši ako ostvari negativne rezultate protiv Napolija i Torina. A uoči gradskog derbija navijači us objesili uvredljiv transparent na stadionu koji su poslali jasnu poruku igračima.

“Samo brinete o društvenim mrežama, sponzorima i svojim milijunima. Fokusirajte se na derbi. Pokažite mu*a”, poručili su navijači Stare dame.

Juventus fans placed an insulting banner outside the Allianz Stadium ahead of the Turin Derby, accusing their players of ‘caring only about social media and sponsors.’ https://t.co/41sD7Tw1OY #ToroJuve #SerieA #TorinoJuventus #SerieATIM pic.twitter.com/pyjgQSjQ8K

— footballitalia (@footballitalia) April 3, 2021