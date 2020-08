JUVENTUSOVA ZVIJEZDA ODBILA MANCHESTER CITY: Odlučio je da zbog Pirla neće ‘izdati’ Staru damu?

Proslavljeni talijanski branič, 33-godišnji Leonardo Bonucci, odbio je engleski Manchester City, koji ga je htio dovesti iz talijanskog Juventusa.

Kako piše Sky Sport Italia, Građani su kontaktirali Juve oko tog transfera, ali Bonucci je rekao da ne namjerava promijeniti sredinu.

Talijanu ugovor sa “Starom damom” traje do ljeta 2024. godine i želi ostati u Torinu kako bi radio s novim trenerom, svojim nekadašnjim suigračem Andreom Pirlom.

