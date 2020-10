JUVENTUS ŽELI REALU ‘UKRASTI’ JOŠ JEDNU ZVIJEZDU? Procurio je njihov plan, mogli bi ga dobiti potpuno besplatno

Ugovor s Kraljevskim klubom traje mu samo do kraja ove sezone i pregovori oko njegovog produženja nisu počeli

Talijanski prvak Juventus u svoje redove želi dovesti legendarnog kapetana Real Madrida Sergija Ramosa, objavio je El Chiringuito.

Tridesetčetverogodišnjem Ramosu ugovor s Kraljevskim klubom traje još samo do kraja ove sezone i pregovori oko njegovog produženja nisu počeli.

Ističe mu ugovor

No, ako to ne bude potpisano do siječnja, Ramos može pregovarati s drugim klubovima i tu se Juve želi uključiti u igru.

El Chiringuito doznaje da Juventus već ima spremnu ponudu za Ramosa i da je navodno već uspostavljen neformalni kontakt.

Juve želi da Ramos u njihove redove stigne sljedećeg ljeta kao slobodan igrač. No, unatoč tome što ne bi morali platiti odštetu Realu, to ne bi bio tako jeftin posao za Juventus jer Ramos ima plaću u visini od gotovo 12 milijuna eura po godini, a teško je vjerovati da bi pristao na manju.

Realova ikona

Ako do toga i uistinu dođe, Ramos bi u Juventusu ponovno dijelio svlačionicu s Portugalcem Cristianom Ronaldom koji je igrao za Real od 2009. do 2018. godine.

Ramos je igrač Reala od 2005. godine i s Kraljevskim klubom osvojio je pet naslova u Španjolskom prvenstvu, dva Kupa i četiri Lige prvaka.

Za španjolsku reprezentaciju nastupio je 174 puta.