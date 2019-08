JUVENTUS U ŠPANJOLSKOJ PRONAŠAO SAVRŠENO POJAČANJE: Stara dama želi Rakitića, a to bi moglo utjecati na drugog Vatrenog?

Prijelazni rok bliži se kraju i europski klubovi aktivno rade na transferima

U talijanskim medijima pojavila se nova vijest o budućnosti hrvatskjog reprezentativca Ivana Rakitića. Sada Marca piše da bi Rakitić, trenutno nogometaš Barcelone, mogao preseliti u Italiju, u redove prvaka Juvenrtusa.

Marca se u tekstu poziva na neke talijanske medije i piše da Juventus u Raketi vidi savršeno pojačanje te da planirqa ponuditi novac i neke svoje nogometaše, poput Nijemca Emrea Cana.

Transfer za velike promjene

Ako se ostvari, taj transfer bi mogao utjecati i na budućnost nekih drugih nogometaša Juvea, među kojima je još jedan Hrvat Mario Mandžukić, no nije navedeno što bi se s njim moglo dogoditi.

Rakitić već neko vrijeme ponavlja kako je sretan u Barceloni i da ne želi napustiti redove katalonskog giganta.

Ne želi iz Barce

“Moramo shvatiti da nogomet tako funkcionira. Na neki način to me također, ispunjava ponosom, jer ako drugi klubovi pitaju za mene to je zato što radim stvari jako dobro”, izjavio je Rakitić prije nekog vremena.

No, tko zna, možda se i to promijeni kada mu stigne poziv Stare Dame.