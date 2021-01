Talijanski nogometni prvak Juventus objavio je kako nizozemski branič Matthijs de Ligt (21) ima koronavirus.

De Ligt je treći igrač torinske “Stare dame” koji je pozitivan na COVID-19 ovoga tjedna nakon Alexa Sandra i Juana Cuadrada.

“Tijekom provjera predviđenih važećim protokolom Matthijs De Ligt je bio pozitivan na Covid-19. Igrač je već smješten u samoizolaciju,” objavio je torinski klub.

BREAKING: Matthijs de Ligt has tested positive for Covid-19, Juventus have confirmed. pic.twitter.com/MWb5MT755J

— MediaNaija (@themedianaija) January 8, 2021