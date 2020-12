Nogometaši talijanskog prvaka Juventusa u derbiju zadnjeg kola Lige prvaka pobijedili su na gostovanju Barcelonu s 3:0 i osvojili skupinu G.

Uskoro opširnije…

[PROMO] Najbolje koeficijente i 100% bonusa na uplate do 1000 kuna potražite u kladionici Germania.

Barcelona: Ter Stegen, Dest, Lenglet, Araujo, Jordi Alba, De Jong, Pjanić, Trincao, Griezmann, Pedri, Messi

Juventus: Buffon, Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro, Cuadrado, Arthur, McKennie, Ramsey, Morata, Cristiano Ronaldo

PSG- Bakšašehir (0:0) – PREKINUTO

RB Leipzig – Nanchester United 3:2

Chelsea – Krasnodar 1:1

Rennes – Sevilla 1:3

Lazio – Club Brugge (2:2)

Zenit Borussia Dortmund (1:2)

90′ Gotova je utakmica u Barceloni, Juventus je pobijedio 3:0 i preuzeo vrh skupine.

86′ Rennes je smanjio na 1:3 protiv Seville, Rutter je pogodio iz penala.

85′ Messi pokušava udarcem iz daljine, ali niti ovaj put nije uspješan.

82′ Novi gol Uniteda protiv Leipziga, strijelac je Pogba. Očekuje nas jako uzbudljiva završnica.

81′ Manchester Unied je smanjio zaostatak kod Leipziga, Fernandes je iz penala poentirao za 3:1.

81′ Sevilla je potvrdila pobjedu protiv Rennesa. Za 3:0 zabija El Nesyri.

75′ Juventus je sada poveo vodi 4:0 golom Bonuccija, ali to je poništeno zbog zaleđa nakon pregleda snimke.

69′ Novi gol u Njemačkoj, Leipzig je povećao vodstvo i sada ima prednost od 3:0 protiv Manchester Uniteda. Strijelac za pravi potpop Crvenih vragova bio je Justin Kluivert.

60′ Kijevski Dynamo je poveo protiv Ferencvaroša golom Popova.

57′ Barca je pogodila prečku. Messi je nabacio, a Griezmann pucao glavom, ali to odsjeda na okviru gola. Imala je sada puno sreće Stara dama.

56′ Barcelona ima većinu posjeda lopte u svojim nogama, ali Katalonci i dalje ne uspijevaju stvoriti izgledniju šansu. A i kad uspiju zaprijetiti, sve njihove pokušaje Buffon sigurno lovi.

52′ GOL Juventus vodi 3:0. Svoj drugi gol je zabio Ronaldo koji je ponovno bio precizan s bijele točke. Krivac za najstrožu kaznu je bio Lenglet koji je igrao rukom u vlastitom šesnaestercu.

47′ Barca prva prijeti u nastavku. Ponovno je pokušao Messi i njegov udarac još jednom zaustavlja Buffon.

46′ Počelo je drugo poluvrijeme.

SKANDALOZAN INCIDENT PREKINUO UTAKMICU LIGE PRVAKA: Igrači PSG-a i Bašakšehira napustili teren zbog rasističkog ispada

21.55 Susret posljednjeg, 6. kola skupine H nogometne Lige prvaka između Paris SG i Istanbul Basaksekira prekinut je sredinom prvog poluvremena zbog incidenta koji se dogodio kod gostujuće klupe.

Pomoćni trener gostujućeg sastava Pierre Webo dobio je crveni karton u 16. minuti, a iz turskog sastava tvrdie kako ga je potm četvrti sudac vrijeđao po rasnoj osnovi. Uslijedila je 10-minutna rasprava s glavnim sucem Hateganom iz Rumunjske nakon koje je turska momčad napustila travnjak.

Nakon što su igrači Istanbula napustili travnjak, u svlačionicu se povukla i domaća momčad.

45’+2′ Gotovo je prvo poluvrijeme u Barceloni, Juventus vodi 2:0.

45′ Sevilla je povećalča vodstvo protiv Rennesa, za 2:0 zabio je El Nesyri.

45′ Igrat će se još dvije minute sudačke nadoknade u Barceloni. domaćini imaju veći posjed, ali rezulčtat je i dalje 2:0 za Juve.

Breaking | PSG vs Istanbul Basaksehir suspended following alleged instance of racism on the part of the 4th official towards the Turkish side’s assistant manager.

— Get French Football News (@GFFN) December 8, 2020