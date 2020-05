JUVENTUS POSTAVIO CIJENU ZA SVOJEG NAPADAČA: Higuain se želi vratiti u argentinskog velikana, ali mogu li oni to platiti?

Talijanski nogometni velikan Juventus spreman je ovoga ljeta prodati argentinskog napadača Gonzala Higuaina (32) i to za 18 milijuna eura.

Higuaina ‘love’ River Plate u kojem je započeo karijeru i klubovi u Engleskoj, prije svega ‘probuđeni’ Newcastle United.

Međutim, u Torinu ga ne žele pustiti za manje od 18 milijuna eura.

“Bianconeri” su ga platili čak 90 milijuna eura kada je 2016. stigao iz Napolija. “El Pipita”, kako glasi Higuainov nadimak, je u dresu torinske “Stare dame” u 138 nastupa zabio 63 gola osvojivši dva ‘scudetta’ i dva talijanska Kupa.

River Plate is a club that gave me everything, the possibility to grow & go to Real Madrid. I do not know what will happen, I’m thinking about Juve now.

[Higuain] pic.twitter.com/Yo3AdKJqZW

— Bianconeri Zone (@BianconeriZone) May 22, 2020