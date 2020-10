JUVENTUS NA KORAK DO NOVOG MEGATRANSFERA: Nadolazeću zvijezdu talijanskog nogometa plaćaju preko 60 milijuna eura?

Talijanski prvak Juventus jako je blizu transfera talentiranog 22-godišnjeg napadača Federica Chiese iz Fiorentine, javljaju talijanski mediji.

NA POMOLU SPEKTAKULARNI TRANSFER: United za mladu zvijezdu Fiorentine, sina bivšeg poznatog nogometaša sad trenera, daje 55 milijuna eura

On je sin legendarnog talijanskog golgetera Enrica Chiese, a stigao je u Fiorentinu kao desetogodišnjak. Za prvu momčad debitirao je kada mu je bilo 17 godina. Njegov talent došao je do izražaja u posljednje dvije sezone, pa je postao i talijanski reprezentativac te je u dresu “azzurra” skupio 17 nastupa.

Svojim je izvrsnim igrama privukao veliku pažnju, a nedavno se činilo kako je najbliže transeru u Englesku, u redove Manchester Uniteda, no sada se u priču uključio i Juventus te postao glavni favorit za njegovo dovođenje.

Sky Sport Italia je objavio da Stara dama pregovara s Fiorentinom oko njegovog transfera, no da dogovor još nije postignut, a talijanski stručnjak za transfere Gianluca Di Marzio javlja da je juve za Chiesu uz novac ponudio svoje igrače Mattiju De Scigliju i Danielea Ruganija, no Vole nisu zainteresirane za taj prijedlog.

Drugačije informacije donose talijanski a Sportitalia te Gazzetta koji pišu da je Fiorentina voljna prihvatiti Juventusovu ponudu od 10-12 milijuna eura za jednoszonsku posudbu s obavezom kupnje za 50 milijuna eura.

🚨 Juventus and Fiorentina have verbally agreed a deal for Federico Chiesa. The Italian will initially join on loan, with an obligation to buy for €50m. [SportItalia]

— JuveFC (@juvefcdotcom) September 30, 2020