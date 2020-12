Gubili su sve do 77. minute, a onda su preokrenuli

Talijanski nogometni prvak Juventus u 10. je prvenstvenom kolu u gradskom derbiju svladao Torino sa 2-1 (0-1). Torino je bio mnogo bolja momčad u prvom poluvremenu u kojem je stigao i do prednosti kada se N’Koulou (9) najbokje snašao u gužvi pred vratima Juventusa nakon kornera. No, pet minuta potom Zaza je promašio “zicer” za 2-0, da bi u završnici prvog dijela i atraktivan pokušaj Belottija prohujao preko grede.

U nastavku je Juventus preuzeo inicijativu, no nije i stvarao prilike, ali je u sam smiraj utakmice stigao do preokreta. Prvo je McKennie (77) poravnao na 1-1, da bi Bonucci (89) pogodio za važna tri boda “zebri”, oba gola postignuta su glavom i to nakon odličnih ubačaja Cuadrada.

Con un singulto Bonucci andava in fuorigioco, clamoroso pic.twitter.com/jffuBqfh2X — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) December 5, 2020

Juventus je s ova tri boda stigao na drugo mjesto ljestvice sa 20 bodova, tri manje uz utakmicu više od vodećeg Milana, dok je Torino ostao u zoni ispadanja, 18. sa šest bodova, dva manje od 17. Fiorentine.

U prvoj utakmici dana Lazio je u Ceseni svladao “domaću” Speziju sa 2-1 (2-0). Rimljani su do prednosti od 2-0 stigli u prvom poluvremenu, Immobile (15) je postigao prvi gol iz protunapada nakon asistencije Milinković-Savića, dok je drugi pogodak postigao Milinković-Savić (33) iz slobodnog udarca. U nastavku je N’Zola (64) smanjio na 2-1, da bi do kraja susreta gostima poništena još dva pogotka zbog zaleđa.

Mladi hrvatski reprezentativac Martin Erlić ostao je na klupi Spezije koja sa 10 bodova zauzima 15. mjesto, dok je Lazio stigao na sedmo mjesto sa 17 bodova, koliko imaju i peti Napoli te šesta Roma.

U subotu će još igrati Inter – Bologna.

REZULTATI 10. KOLA

Subota:

Spezia – Lazio 1-2 (N’Zola 64 / Immobile 15, Milinković-Savić 33)

Juventus – Torino 2-1 (McKennie 77, Bonucci 89 / N’Koulou 9)

Kasnije igraju:

Inter – Bologna

Nedjelja:

Verona – Cagliari

Udinese – Atalanta

Parma – Benevento

Roma – Sassuolo

Crotone – Napoli

Sampdoria – Milan

Ponedjeljak:

Fiorentina – Genoa