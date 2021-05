Juventus ima novog trenera. Torinski klub je postigao dogovor sa svojim bivšim trenerom Massimilianom Allegrijem, koji će na klupi naslijediti Andreu Pirla, otkrio je talijanski novinar Gianluca di Marzio, a vijest su nakon toga potvrdili brojni europski mediji.

SADA JE SLUŽBENO: Zidane više nije trener Real Madrida, Modrićev klub hitno traži njegovog nasljednika. Ovo su kandidati

Allegri se s Juveom razišao u ljeto 2019., nakon pet uzastopnih naslova prvaka Italije.

Massimiliano Allegri back to Juventus, the verbal agreement has been reached today morning – he’s gonna sign the contract in the next few hours. Juventus are also preparing the official statement. ⚪️⚫️ #Juve

It’s gonna be official in the next 24 hours. ⏳ @DiMarzio

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 27, 2021