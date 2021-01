JUVE RAZBIO DRUGOLIGAŠA I IZBORIO POLUFINALE KUPA: Bez Ronalda u sastavu natrpali im mrežu do vrha i osigurali obračun s velikim rivalom

Juventus se probio u polufinale talijanskog Kupa svladavši s lakoćom u Torinu drugoligaša SPAL s 4-0. Morata (16), Frabotta (33), Kuluševski (78) i Chiesa (90+2) bili su strijelci za Juve, za koji nije igrao Cristiano Ronaldo. Juventus će u polufinalu igrati s Interom, koji je u utorak s 2-1 pobijedio Milan.

Nogometaši Atalante plasirali su se u polufinale Talijanskog kupa nakon što su u Bergamu svladali Lazio s 3-2. U uzbudljivoj utakmici u kojoj je Atalanta vodila preko Đimsitia (7), da bi Muriqi (17) i Acerbi (34) donijeli vodstvo Laziju. Ipak, prvo je Malinovski (37) izjednačio, a Rus Mirančuk (57) donio pobjedu i prolaz Atalanti, koja je zabila gol iako je u 54. minuti ostala bez isključenoga Palomina.

15 – Dejan #Kulusevski is one among the three midfielders in the top-5 European Leagues born after 1/1/2000 to have scored 15+ goals in all competitions over the last two campaigns, joint with Jadon Sancho and Phil Foden. Crystal.#CoppaItalia #JuveSPAL

— OptaPaolo (@OptaPaolo) January 27, 2021