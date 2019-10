JUVE POSTAVIO CIJENU ZA MANDŽUKIĆA: Talijani objavili za koji iznos namjeravaju prodati bivšeg Vatrenog

Nekadašnji reprezentativac nije u planovima Maurizija Sarrija

Talijanski Juventus izvjesio je cijenu za hrvatskog napadača Marija Mandžukića. Bivši Vatreni bio je je ovog ljeta na izlaznim vratima velikana, ali je odlučio ostati. U rujnu je imao priliku preseliti u Katar, no i tu je mogućnost odbio.

Navodno mu je želja na zimu prijeći na Otok. Danima se nagađa da će Manchester United nakon propalog pokušaja ovog ljeta u siječnju opet krenuti po njega. Calciomercato piše da će ga Juve pustiti za 11 milijuna eura.

Engleska za kraj

Osim Uniteda spominje se i interes West Hama, međutim teško da će Mandžukić u London dođe li stvarno do ponude s Old Trafforda. Imao bi priliku postati prvi Hrvat u tom velikanu, a i to bi mu bila šansa da i velikom stilu završi karijeru. Igrao je u Njemačkoj, Španjolskoj i Italiji pa bi eventualnom selidbom u Englesku postao jedan od rijetkih koji je igrao u četiri najjače svjetske lige.