JUVE POBIJEDIO, RONALDO KIPIO OD BIJESA: Stigao odgovor na pitanje zašto je Portugalac bio toliko ljutiti poslije utakmice

Nogometaši Juventusa učvrstili su se na trećem mjestu ljestvice talijanskog prvenstva 3-1 (2-0) domaćom pobjedom protiv Genoe u susretu 30. kola.

KONTROVERZAN POTEZ PORTUGALCA PODIGAO BURU U TORINU: No, snimka pokazuje što se stvarno dogodilo poslije utakmice

Juventus je poveo lijepim udarcem Kuluševskog (4) u samom otvaranju utakmice, a na 2-0 povisio je Morata (22) iz protunapada sredinom prvog dijela i velikog promašaja Cristiana Ronalda koji je s tri metra pogodio vratnicu. Nadu u pozitivan rezultat Genoi početkom nastavka vratio je Scamacca (49), no McKennie (70) nakon izbjegnutog zaleđa pogodio za konačnih 3-1.

Nakon utakmice najviše je pažnje svojim ponašanjem privukao Portugalac koji je bio vidno bijesan, a Gazzetta dello Sport otkrila je kako je pri ulasku u svlačionicu šakom udario u zid, otuširao se i u tišini napustio stadion.

“Bio je ljutiti jer nije zabio pogodak. Imao je nekoliko lijepih prilika, ali nije pronašao put do mreže. Uvijek želi ostaviti traga i biti što bolji. U nekim situacijama u napadu mogli smo bole reagirati i zato je bio ljutit. Šampionima poput njega uvijek je potreban i individualni cilj pored kolektivnih. Svake godine ima priliku biti najbolji strijelac u prvenstvu, a danas je promašio nekoliko dobrih prilika. Normalno je da igrači budu uznemireni na kraju utakmice i tako reagiraju”, kazao je poslije susreta trener Juventusa Andrea Pirlo.

Dodao je i kako individualni ciljevi ne bi trebali biti ispred kolektivnih.

“Međutim, ponavljam, ako Ronaldo postigne 35 pogodaka jasno je da i momčad profitira od toga”, poručio je.

U međuvremenu, Squawka je objavila Ronaldovu statistiku s tog susreta. Vidljivo ej da mu je samo gol nedostajao da zaokruži sjajnu predstavu.

“Možda je zato bio toliko bijesan”, napisali su pored njegovih brojki.

Cristiano Ronaldo's game by numbers vs. Genoa:

◎ 100% take-on success

◎ 6 shots attempted

◎ 5 take-ons completed

◎ 5 crosses

◎ 2 fouls won

◎ 2 shots on target

◎ 1 shot hit woodwork

◉ 0 goals

That's why he was so angry. 😅 pic.twitter.com/ScisbwgnhC

— Squawka Football (@Squawka) April 12, 2021