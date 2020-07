JURIĆ JE HIT TRENER U ITALIJI, HOĆE LI OSTATI U VERONI? Ponuđen mu je novi ugovor, no za njega je zainteresiran i jedan poznati klub

Hrvatski trener Ivan Jurić od početka ove sezone sjedi na klupi talijanskog prvoligaša Verone, kojeg je preuzeo u trenutku kada je taj klub ušao iz Druge u Prvu ligu i mnogi su mu predviđali ispadanje iz najelitnijeg razreda.

HRVATSKI STRUČNJAK NAKLONIO SE PAŠALIĆEVOM TRENERU: ‘Od tiki-take to se nije dogodilo. Sada svi krademo od njega’

No, Jurićeva momčad je odigrala iznad svih očekivanja i nakon 32 kola nalazi se na devetom mjestu ljestvice Serije A, daleko od zone ispadanja, a za to najveće zasluge ima upravo hrvatski trener.

Njegov dobar rad u Veroni prepoznali su i drugi klubovi koji bi ga htjeli dovesti, a najzainteresiranija je slavna Fiorentina za koju se nagađa da će uskoro raskinuti sa svojim strategom Beppeom Iachinijem.

#HellasVerona are reportedly close to renewing Ivan Juric’s contract until June 2022, but #Fiorentina are allegedly not slowing down their pursuit. #SerieA https://t.co/kyUluLWq4I pic.twitter.com/9OIuxBf2DL

— footballitalia (@footballitalia) July 14, 2020