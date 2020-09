JURČIĆ ODRADIO POVIJESNI TRANSFER: Hrvatski stručnjak dobio željeno pojačanje o kojem sada priča cijeli svijet

Emiratski nogometni prvoligaš Al-Nasr iz Dubaija, kojega vodi hrvatski stručnjak Krunoslav Jurčić, postao je prvi arapski klub koji je angažirao jednog igrača iz Izraela dovevši veznjaka Diju Sabu.

Saba je palestinskog porijekla, ali je tijekom karijere nastupao za Beitar, Maccabi Tel Aviv, Maccabi Petah Tikvu, Maccabi Netanyu i Hapoel Be’er Shevu te je upisao 10 nastupa za reprezentaciju Izraela. U Al-Nasr je stigao iz kineskog Guangzhou R&F-a.

Transfer Sabe u Al-Nasr je ostvaren niti dva tjedna nakon što su UAE i Izrael potpisali sporazum o normalizaciji odnosa.

Al-Nasr je u trenutku prekida prošlosezonskog prvenstva zbog izbijanja pandemije koronavirusa bio šesti na ljestvici, a nova bi sezona u UAE trebala početi sljedećeg mjeseca.

