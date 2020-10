JUNIORSKI SVJETSKI BICIKLISTIČKI PRVAK PODRŽAO TRUMPA PA DOBIO SUSPENZIJU: Objavio je komentar koji se može smatrati rasističkim

Juniorskog svjetskog biciklističkog prvaka Amerikanca Quinna Simmonsa njegova ekipa Trek-Segafredo suspendirala je zbog postavljanja nepriličnih komentara podrške američkom predsjedniku Donaldu Trumpu na Twitteru.

“Nažalost, naš vozač je davao izjave na internetu koje smatramo neugodnim i štetnim za našu momčad, profesionalni biciklizam, njegove navijače i pozitivnu budućnost za koju se nadamo da će pomoći u stvaranju ovog sporta”, obrazloženje je supenzije ekipe Trek Segafredo.

American cyclist Quinn Simmons has been suspended by the Trek-Segafredo team after posting antagonistic comments on social media in support of President Donald Trump.

