Na ljestvici vodi Dinamo sa 76 bodova, Osijek na drugom mjestu ima 62 boda, Lokomotiva je treća sa 61 bodom. Slijede Rijeka (58), Hajduk (57)…

U derbiju 34. kola Prve HNL Hajduk je na stadionu Maksimir pobijedio Dinamo s 3-2 upisavši tek drugu pobjedu u zadnjih šest kola, dok je Dinamo upisao i drugi poraz u nizu.

Bio je to odličan i sadržajan derbi u kojem je Dinamo vodio 1-0 i 2-1, ali je Hajduk ipak uspio okrenuti rezultat. Golove za Dinamo zabili su Luka Ivanušec (13), Mislav Oršić (61), dok su strijelci za goste bili Mario Čuić (31, 82) i Theophile-Catherine (86-ag).

Dodajmo kako je Mijo Caktaš promašio kazneni udarac za Hajduk u 22. minuti promašivši cijeli gol, dok je Dinamo od 45. minute igrao bez isključenog Amera Gojaka.

“Mislim da smo zasluženo pobijedili, da je bila dominacija kroz cijelu utakmicu. Nakon što su oni dobili crveni karton mislim da smo to kontrolirali do kraja. Nismo imali sreće kod drugog primljenog gola, ali izvukli smo to na pravi muški način. Osjećaj je poseban postići u Maksimiru dva gola. Pobjedu posvećujem obitelji i svima koji su uz mene”, poručio je dvostruki strijelac Mario Čuić.

“Zasluženo smo osvojili ova tri boda, trener je jako zadovoljan, idemo ovo malo proslaviti i odmah se okrenuti Rijeci te također pokušati pobijediti. Vjerovali smo jedan u drugoga, bili smo puni samopouzdanja. Malo smo promijenili formaciju u četiri iza, mislim da je to urodilo plodom i da smo odigrali dobru utakmicu”, dodao je Mario Vušković te se osvrnuo na ključni trenutak.

“Taj promašeni jedanaesterac nas je još više ujedinio, dobili smo nalet energije. Mislim da je to bio kluč. Čuić? Sjajan je igrač, neka samo nastavi, svaka mu čast na ovoj predstavi”, poručio je.