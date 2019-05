JUČER UŽIVAO NA CAMP NOU, A DANAS ODLETIO ZA LONDON: Dinamov prvotimac otišao s mladima na utakmicu s Bayernom

Nema favorita, idemo se potući s njima pa što bude, poručio je veznjak prije puta

Trener Igor Jovičević najavio je put mlade momčadi Dinama u London i finalni ogled prestižnog natjecanja Premier League International Cup s Bayernom, koji će se igrati an Millwallovom stadionu The Den u četvrtak u 20 sati po hrvatskom vremenu.

“Ovo je nastavak jedne lijepe priče i bajke koju smo zaslužili. Objeručke prihvaćamo to… sama pomisao osvajanja pehara baca nam osmijeh na lice i puni nas samopouzdanjem i optimizmom da smo zasluženo ovdje u finalu. Na putu do finala igrali smo s velikim ekipama koje su po svim parametrima ispred nas, i financijski, zatim i na samom terenu. Pokazali smo da se možemo boriti s jakim momčadima i da možemo okrenuti utakmicu u prijelomnim trenucima.

To je bio fascinirajući put koji nam je dao samopouzdanje, i daje nam da s razlogom možemo misliti da se i s Bayernom možemo ravnopravno boriti. Radi se o jako dobroj ekipi koja ima iskusne igrače, neki imaju iznad 30 godina, kao na primjer kapetan… ti stariji igrači dirigiraju ekipi i sigurno da je to za ovaj turnir vrlo značajno. Mi imamo svoj plan i adute i vjerovat ćemo igračima i međusobno da ćemo na terenu donositi prave odluke”, rekao je prije polaska na put, objavljeno je na službenoj klupskoj stranici.

Bayern favorit

“Bayern je favorit na papiru, sposobni su držati visoki pritisak i ritam igre. Ne odustaju i prava su njemačka ekipa koja ide do kraja, ne reagiraju na pogreške suca, na izgubljene lopte, oni idu do kraja i moramo se s tim nositi”, kazao je te je prokomentirao činjenicu da je na pit poveo Nikolu mora.

B momčad Dinama putuje u London na finale Premier League International Cupa! SRETNO DEČKI! 😎💪🏻⚽️✈🏆 // Dinamo B team off to London for a Premier League International Cup final 😊🔥👌🏻 @premierleague #PLInternationalCup #DZG pic.twitter.com/jJMzPUa3du — GNK Dinamo (@gnkdinamo) May 1, 2019

“Moro je izrazio želju da igra s ovom ekipom. Zadovoljan sam i sretan što je s nama. Sretan sam što je dio kolektiva koji igra to natjecanje i velik je i važan kotačić za nas, bez njega vjerojatno ne bismo bili u finalu. On je dio ove ekipe, sa svim dužnim poštovanjem što je igrač prve momčadi i jedan od najperspektivnijih igrača za prvu ekipu u budućnosti. Njegovo iskustvo igranja prve lige, talent i karakter pomoći će nam protiv Bayerna”, poručio je.

Javio se u Moro

“Nogomet je igra emocija, svi smo ljudi. Negdje jednostavno ne možeš dati sto posto. Trpimo malo u ligi, imamo puno utakmica i natjecanja, negdje smo posustali. Ipak se znaju klupski prioriteti, a to je bilo pojačati juniore da se osvoji prvenstvo. Nemamo takvu širinu da bismo istrpili sva tri natjecanja, a prioritet nam je bio izgurati Europu dokle je moguće. Premašili smo ovime svoja očekivanja s početka sezone, a put nije još završen. Ovo je finale zaista trenutak za uživanje i obuzima nas lijep osjećaj nepoznanice – što će se dogoditi u samoj utakmici. Ali ovo što doživljavmo – to je to finale, kada gledamo velike ekipe koje igraju finale sada znamo kakav je to osjećaj”, završio je.

Susret je najavio i Moro.

“Trener Jovičević nazvao me i objasnio situaciju, da sam potreban ekipi i da bi volio da putujem s njima. Rekao sam da može i da ću biti na raspolaganju, da računaju na mene. Meni je drago što mogu igrati s njima. Puno su mi pomogli kada sam se vraćao nakon ozljede. Odigrao sam puno utakmica s njima, na jedan način sam im dužan, a s druge strane volim ekipu i trenera i drago mi je što sam tu. Sigurno da svakoga pale ovakve utakmice, igrao sam turnir protiv Porta, i znam da su momci svladali i izbacili velike ekipe. Sigurno da će svima puno značiti i ovaj trofej, ako ga osvojimo. Bayern je veliki klub, ali ne trebamo se sami podcjenjivati. Nema favorita, idemo se potući s njima pa što bude”, rekao je veznjak.

“Cijela ekipa radi kao jedan, teška je sezona iza nas i ovo je neka nagrada za sav trud i odricanje. Nema pritiska, sigurno da je ovo utakmica naših karijera, ali i najlakša jer nemamo pritisak. Bilo bi lijepo vratiti se kući s peharom. Ipak, pita se nešto i Bayern, oni su favoriti, a mi ćemo dati sve od sebe da pobijedimo. Idemo na sto posto, to obećajem”, poručio je pak Dinko Horkaš.