JOVIČEVIĆ SE UOČI PREMIJERE U HNL-U NIJE SE SRAMIO PRIZNATI ONO ŠTO JE SVIMA JASNO: Bjelica će biti sretan kad ovo čuje

Modri imaju 18 bodova prednosti i zna se kome pripadaju zalsige za to

Ove subote Dinamo nastavlja pohod na naslov prvaka. Momčad Igora Jovićevića u 27. kolu odlazi na gostovanje kod NK Varaždina, a utakmica je na rasporedu u subotu, 6. lipnja s početkom u 21:05 sati.

“Uzbuđen sam. To je moja prva službena utakmica. Premija za moj rad zadnjih godina i osjećam veliku odgovornost i sreću da u službenoj utakmici predstavljam stožer Dinama, klub i navijače. U prvoj utakmici odmah ćemo dati naslutiti da idemo angažirano, fokusirano, na pobjedu”, rekao je Igor Jovičević.

“Neće nam biti lako, jer se radi o momčadi koja se bori za ostanak, koja zaslužuje bolje mjesto na ljestvici. Imaju dobru tranziciju i opasne igrače, poput Droždeka, Petkovića, iskusnog Benka ili Obregona,koji su fizički moćni, Đuraseka koji ima dobru kontrolu lopte… Radi se o protivniku kojeg treba ozbiljno shvatiti. Ne smijemo bježati od uloge favorita, idemo na pobjedu, u ovim utakmicama ‘nevelikim’ treba pobjeđivati da bi se ostvarili ciljevi”; naglasio je.

“Atmosfera je pozitivna, igrači usvajaju zahtjeve koje postavljam pred njih. Ne bi trebalo ni puno mijenjati u odnosu na ono što su pokazivali do ovog trenutka. Igrači su ti koji su s bivšim trenerom Nenadom Bjelicom ostvarili plus 18 bodova i to je njihova zasluga. I oni će zbog sebe i momčadi i kluba dati maksimum od prve utakmice”, dodao je i poručio da traži angažman kao da bodovna razlika ne postoji.

“Krećemo s osjećajem kao da počinje novo prvenstvo, a ne kao da se nastavlja. I u ovih 10 utakmica pokazat ćemo da zaslužujemo biti šampioni”, rekao je Jovičević i za kraj otkrio da Petar Stojanović ima problema s ozljedom, ali da su svi ostali igrači na raspolaganju.