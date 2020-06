Ovo je bilo prvo kolo nastavka prvenstva nakon korona-pauze na kojem su mogli biti navijači na tribinama i na Maksmiru ih se okupilo 1.682 gledatelja

U susretu 29. kola Prve HNL Dinamo je u srijedu na Maksimiru pobijedio Slaven Belupo 3-2 pred nešto manje od 2.000 gledatelja. Trener Igor Jovićević prokomentirao je utakmicu i svoj debi na stadionu Maksimir.

DINAMO – SLAVEN BELUPO 3:2; Sjajni Petković pobjedničkim golom u 90. spasio Plave u dramatičnoj utakmici kakvu nismo očekivali

“Sigurno da je emotivan dan za mene, kao i ispunjenje dječačkog sna – izaći na Maksimir i pred svojim navijačima osvojiti tri boda. Mislim da je zaslužena pobjeda. Imali smo danas tešku utakmicu gdje smo počeli dobro, imali smo kontrolu nad igrom i zabili dva gola. Imali smo još neke situacije da tu prednost povećamo. Gol u zadnjoj sekundi prvog poluvremena malo nas je poremetio i unio nervozu, to je malo trajalo u drugom dijelu. Ritam je pao, dolazilo je do nekih pogrešaka u pasu, malo su nam bile razvučene linije i izgubila se struktura i ritam u igri. Međutim, bili smo uporni, odradili smo par izmjena koje su dovele do toga da se momčad osvježi. Jedan od kornera je iskorišten od strane Petkovića”, rekao je i nastavio.

“Ovo su vrlo važna tri boda i kad bismo nastavili zabijati tri gola po utakmici to bi bila jaka stvar. Sigurno će igra biti još bolja kad se uhodamo i kad se uhvati ritam. Fizički još nismo na pravom nivou i to se automatski vidi u taktici i tehnici. Ostajemo pozitivni, na prvom smo mjestu i imamo nova tri važna boda”, poručio se pa se osvrnuo na predstojeći susret s Goricom.

“Gorica je jak protivnik, fizički su jaki i ratoborni. Trkački su raspoloženi, to smo osjetili tu u prijateljskoj utakmici kad su nas pobijedili 3:2. Sigurno da će ta utakmica biti više onako taktičko nadmudrivanje i duel igra. Mislim da moramo biti ravnopravni što se tiče duel igre i naći rješenja protiv njihove obrane i otvaranja paralelno s tri”, završio je.