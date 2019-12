View this post on Instagram

Dinamovi juniori osigurali su proljeće u Europi! 😎👏🏻👏🏻👌🏻💪🏻😁🙏🏻🤗🚀⚽️💙 Veliki pljesak i naklon Dinamovoj mladosti! Maksimirski su juniori, predvođeni trenerom Igorom Jovićevićem, mudrom, pametnom i nadahnutom izvedbom pobijedili Manchester City 1:0 i izborili europsko proljeće! ⚽️😎👏🏻 Drugu uzastopnu sezonu Plavi će prezimiti na europskoj sceni. U okršaju zadnjega kola C skupine Zagrepčani su slavili bravuroznim pogotkom Antonija Marina u 20. minuti i time zauzeli konačno drugo mjesto na ljestvici 👌🏻💪🏻😁🤗 BRAVO! #dinamozagreb #zagreb #hrvatska #croatia #football #uyl