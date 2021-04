Joviću ugovor s Real Madridom traje do ljeta 2025. godine

Nogometne klubove teško je pogodila financijska kriza uzrokovana pandemijom koronavirusa. Na nju nije imun niti ultrabogati španjoski velikan Real Madrid u kojemu sa svojim zvijezdama dogovaraju smanjenje plaće.

Hrvatski reprezentativac Luka Modrić već je pristao na novi ugovor kojime će ostati u Realu s manjim primanjima, a na sličan potez se odlučio i njegov imenjak, srpski napadač Luka Jović.

Iz Njemačke u Španjolsku

Jović je u ljeto 2019. godine otišao iz njemačkog Eintrachta u Real Madrid za 60 milijuna eura, čime je postao najskuplji srpski nogometaš ikada. No, u Kraljevskom klubu nije uspio opravdati očekivanja i u zimskom prijelaznom roku vratio se u Eintracht, u kojemu će biti na posudbi do kraja sezone. No, čini se da Jović neće ostati duže od toga, već će se za nekoliko mjeseci vratiti u Madrid i u Kraljevskom klubu pokušati nametnuti treneru Zinedineu Zidaneu.

A kada se vrati u Real, tamo će zararađivati deset posto manje no prije jer se odrekao dijela godišnje plaće koja iznosi pet milijuna eura.

