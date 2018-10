JOŠKO VLAŠIĆ ZA NET.HR O NIKOLINOJ NAJVEĆOJ NOĆI U KARIJERI: ‘Sve se posložilo. Treba li repki? Tu postoji samo jedna situacija’

Iza hrvatskog nogometaša dan je koji će pamtiti cijli život.

Nakon jedne od najtežih godina u nogometnoj karijeri čini se da su stvari za Nikolu Vlašića napokon došle na svoje. Odlazak iz Evertona u CSKA iz Moskve pokazao se kao pun pogodak. U ukupno osam utakmica upisao je tri gola, ali kakva.

Protiv Viktorije Plzen zabio je u sudačkoj nadoknadi i osigurao veliki bod mladoj momčad Viktora Gončarenka. Potom je u gradskom derbiju sa Spartakom također spasio momčad od poraza. Vrhunac se dogodio ovog utorka kada je jedinim pogotkom na utakmici srušio veliki Real Madrid.

BLANKA SE JAVILA NAKON GOLA NIKOLE VLAŠIĆA: Komentar najbolje hrvatske visašice reći će vam kako se u tom trenutku osjećala

Obiteljski trenutak

“Obitelj je zajedno gledala utakmicu. Baš je supruga komentirala naše veselje i radost. Nešto slično kao kad je Blanka bila na mitinzima i na velikim natjecanjima. Ta jedna energija i taj jedan zanos baš su vladali u kući. Baš smo sretni”, ispričao je Nikolin otac Joško Vlašić za Net.hr.

On je godinama bio uz svoju kćer te je kao trener svjedočio svim njezinim uspjesima i zna koliko je velika stvar koja se dogodila sada njegovom sinu.

“Uvijek kažem, atletika izaziva jedno veliko poštovanje. Ona je ispitivanje ljudskih mogućnosti. Mada je Blanka sa svojim personalitijem uvijek izvlačila puno više emocija od ljudi. Međutim, nogomet je sam po sebi strast. On te baš obuzme. To je takav sport”, kazao je.

Poznato je da su Nikolu po dolasku u Everton pratili problemi. Ronald Koeman doveo ga je nakon maestralnih predstava u dresu Hajduka u pretkolima Europske lige upravo protiv tog engleskog kluba. Kod Nizozemca je redovito dobivao minutažu, a navijači su ga hvalili iz nastupa u nastup.

Sve se vratilo

Sve se promijenilo promjenom na klupi i dolaskom Sama Allardycea. On ga je vratio u drugu momčad, a minutaža mu je smanjena na minimum.

“U životu treba prepoznati neke stvari. Kad naizgled nisi u prednosti i kad ti loše ide treba pronaći nešto dobro i u tome. To što mu se dešavalo u Evertonu kao da mu je trebalo. Kad dođeš u situaciju da te trener hoće, pa taj trener dobije otkaz, pa onda dođe netko tko ne razumije ili ne želi shvatiti i razumjet što ima…

A na treningu se svaki dan suočava s tom kvalitetom, koja je bila prisutna. Kao da mu je trebao taj dan, jedna ovakvu večer kao što je bila sinoć i za koju se borio. Vrijedilo je tu večer doživjeti, pogotovo nakon emocionalnog podruma u koji su ga nezasluženo neki stavljali… Ovo doživjeti pred 70-80 tisuća ljudi na Lužnjikiju, jedno fenomenalno navijanje i osjećaj kad odigraš s Realom kako si odigrao i taj gol. Konačno, da se to dogodi nakon što Real nije kapitalizirao premoć… Kao da mu se sve posložilo za tu savršenu večer….”, rekao je presretni Vlašić.

Nakon fantastične predstave čestitke su stigle sa svih strana.

Pohvale sa svih strana

“Zatrpali su ga pohvalama. Najvažnije je da su ga u klubu prepoznali. Njegov menadžer Tonči Martić bio je nedavno na derbiju u Moskvi. Pričali smo s ljudima i nevjerojatno je kako su ga navijači prigrlili. Kao da je njihov. On se prepušta njima kao što se i oni prepuštaju njemu. To je jednostavno ta energija, taj transfer emocija, to je nešto iznad. U klubu su jako zadovoljni njim”, poručio je. Potom se još malo osvrnuo na Nikolino vrijeme u Evertonu.

“Oni imaju neke svoje razloge zašto nije dobio priliku. Svatko o sebi priča i govori. Menadžerski i trenerski posao nije lak. Zahtijeva kompletnu osobu. Ne samo stručnost, nego da promisliš, pronikneš i uđeš bitku brojki. Jer, neki igrač nominalno vrijedi 50 milijuna, a netko deset pa je treneru da procijeni vrijedi li to stvarno na terenu toliko. Ili se povodi za pukim brojkama i ne gleda suštinu. Trebaš imati talent i konačno treba imati muda da to prepoznaš i da ti se to vrati. Naravno nije to svakome dano. Svatko ima pravo napraviti lošije i bolje odluke, ali bitno je da na se kraju sve posloži”, iskren je Vlašić.

Reprezentacija?

Nakon sjajnih izdanja u posljednje vrijeme otvorilo se pitanje njegovog pozivanja u reprezentaciju.

“Mislim da tu postoji samo jedna situacija. Treba li Nikola reprezentaciji ili ne. Po meni je trebao dobiti šansu, ali ponavljam, ako Nikola treba reprezentaciji neka igra, ako ne – Bogu hvala”, završio je.