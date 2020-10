Njegov otac otvorio je dušu u razgovoru za RTL

Joško Vlašić nosi velike zasluge za veliku karijeru koju gradi njegov sin Nikola koji se ustalio u početnoj postavi reprezentacije i nezaustavljivo napreduje. Otac Joško je ponosan na njegovu ulogu u reprezentaciji, a što se tiče klupske karijere, Nikoli je vrlo važno kakvu će ulogu imati u potencijalnoj novoj momčadi u čemu će biti ključna uloga trenera.

“Jako sam ponosan Nikolinim uspjehom. I kao otac, kao što bi svaki roditelj io, i kao trener. Onda se to na neki način multiplicira na neki viši nivo. Nikola je s 23 godine u zadnje vrijeme starter. Izbornik ima povjerenje u njega i to je sjajno”, kazao je Vlašić za RTL.

“Rakitićev nasljednik? Rakitić je sjajan nogometaš koji je ima sjajne uspjehe iza sebe i nadam se da će ih nastaviti u Sevilli. On je jako kvalitetan čovjek i po svemu tom on zaista može biti uzor Nikoli koji je znatno mlađi. Međutim, Nikola želi graditi svoje ime, svoju karijeru. Njih dvojica su drugačiji igrači. Rakitić i sve ono što mu pripada, a s druge strane Nikola ne neka nova priča i neko novo ime”, dodao je.

“Je li vrijeme za iskorak nakon ruske lige? Bitno je da u CSKA-u napreduje. Ruska liga je kompetitivna ima jako dobrih ekipa i on u Moskva ima sve što mu treba. Jasno da je situacija glede ugovora kompleksna. On ima u ugovoru otkupnu klauzulu koja nije tako mala, 35 milijuna eura i sigurno kad se pojavi neki klub koji je spreman to dati tada i Nikola mora na neki način biti zadovoljan onim što mu se nudi i koju ulogu mora imati u toj ekipi. Tu je puno važnija uloga trenera odnosno koja je vizija trenera u odnosu na njegove ambicije. To će biti presudno. Sigurno postoji neki roster koji je njemu interesantan, ali za sad ostaje tamo. Ove godine će probati osvojiti naslov”, rekao je.

“Naravno da i ja utječem na Nikolu kao roditelj, ali on ima svoj cilindar i rastao je tako da sam donosi odluke i bude odovoran. I ja nekad ga moram pitati je li spreman pričati o nekim stvarima, nema tu nekog autoriteta kao što neki misle”, ispričao je Vlašić za RTL.

