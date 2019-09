JOŠKO VLAŠIĆ DAO INTERVJU: Legendarni trener rekao što misli o reprezentaciji u Splitu, Nikolinom napretku i Blanki na Olimpijskim igrama

Slavni hrvatski sportski stručnjak iznio je svoja razmišljanja o kćeri Blanki i sinu Nikoli

Legendarni trener Joško Vlašić, otac slavne atletičarke Blanke i nogometnog reprezentativca Nikole, razgovarao je za HRT o svojoj djeci i što se od njih može očekivati u budućnosti.

Nikola Vlašić odigrao je izvrsnu utakmicu za A reprezentaciju u pobjedi protiv Slovačke i postaje sve važniji član Vatrenih.

Nikolino vrijeme dolazi

Onoi što posebno imresionira je fizička sprema, na što se osvrnuo njegov otac Joško.

“To je jedan proces koji traje, koji ima viziju i ja vjerujem da Nikola može biti samo bolji jer njegova prava vremena tek dolaze pa i u ovom smislu fizičkom jer nije se radilo samo o klasičnom fizičkom programu, nego je to program i s loptom, tehnikom. Praktično se radilo 50-50 u ukupnosti svega toga. Tako da je on odmalena radio tehniku i na mah odskače od svih i uvijek je odskakao po svojim brzinski snažnim komponentama u duel igri i u ravnoteži koju u toj situaciji posjeduje”, izjavio je i zatim istaknuo ključnu stvar.

“Ali ono navrednije kod Niksija je to što Niksi zna igrati balun, on jednostavno razumije igru i on, ono što je najvrednije u nogometu, donosi prave odluke u pravo vrijeme, u jedinici vremena u korist sebe i svoje ekipe”, rekao je.

Vraća se na Poljud

Hrvatska reprezentacija sljedeću utakmicu u kvalifikacijama za Euro igra protiv Mađarske u Splitu. Tako da će Vlašić, bivši nogometaš Hajduka, ponovno zaigrati na Poljudu.

“Poljud je mjesto gdje se radujem ja Nikoli i Nikola Poljudu. Mislim da je to prilika da svi mi skupa pozdravimo reprezentaciju i da pokažemo ono… Ja nisam čuo čovjeka koji bi rekao ‘ja ne bih reprezentaciju u Splitu’, dapače, svi žele. Nadam se punom stadionu, nadam se dobroj igri i dobrom rezultatu”, smatra Joško Vlašić.

Blanka želi na OI

Tridesetpetogodišnja Blanka Vlašić, nekadašnja svjetska i europska prvakinja u skoku u vis te osvajačica olimpijskog srebra i bronce, pokušat će izboriti nastup na nadolazećim Olimpijskim igrama koje se sljedeće godine održavaju u Tokiju.

“Blanka će pokušati dosegnuti Tokio i mi svi oko nje ćemo joj pokušati pomoći u tome. Ako se to ne dogodi, vjerojatno će dogodine obznaniti kraj karijere i to će biti kraj jedne predivne priče koja možda nije imala ‘happy end’ u svemu, ali vidjet ćemo što će se destiti. Možda zaista Blanka bude u Tokiju, ona kad se pojavi onda će vjerujem biti perja uokolo”, poručio je za kraj Joško Vlašić.