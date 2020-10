JOSIP BREKALO ZARAŽEN KORONAVIRUSOM: On je treći član Vatrenih koji je bio pozitivan na testiranju

Hrvatski nogometni reprezentativac i igrač njemačkog Wolfsburga, 22-godišnji Josip Brekalo, pozitivan je na koronavirus, potvrdio je njegov klub.

[VIDEO] KAKO SE KORONAVIRUS UOPĆE POJAVIO U HRVATSKOJ REPREZENTACIJI? Jedna je opcija najizglednija

Brekalo je treći član Vatrenih koji je zaražen Covidom nakon reprezentativnog okupljanja u listopadu, prije njega su pozitivni na testiranju bili Ante Budimir i Andrej Kramarić.

KORONAVIRUS SE UVUKAO U REDOVE VATRENIH? ‘Ne znam gdje sam i kako to pokupio, imam minimalne simptome’

Brekalo je za hrvatsku nogometnu reprezentaciju odigrao tri utakmice u posljednjem ciklusu, prijateljski ogled sa Švicarskom i dvoboje sa Švedskom i Francuskom u Ligi nacija. Protiv Švicaraca je postigao pogodak, a u protiv Šveđana i Francuza asistirao.

VfL Wolfsburg will be without Josip #Brekalo over the coming days. #VfLWolfsburg https://t.co/98siKn794J

Brekalo je ovaj vikend odigrao 88. minuta u Bundesligi protiv Borussije Mönchengladbach, a sada će morati u dvotjednu samoizolaciju.

Borussiju M. u srijedu očekuje dvoboj s Interom u Ligi prvaka.

Wolfsburg’s Croatian international Josip Brekalo has tested positive for #COVID19 and is now in isolation at home.

Iz Wolfsburga su objavili da se Brekalo osjeća dobro i da nama nikakve simptome bolesti.

Josip #Brekalo tested positive for COVID-19 and immediately went into quarantine. He is feeling good and currently does not have any symptoms.

All other tests carried out on Tuesday evening with players, coaches, and staff were negative.

Read more ➡️ https://t.co/Q4yZXwwe8R pic.twitter.com/XEfQ69eGw8

— VfL Wolfsburg US (@VfLWolfsburg_US) October 21, 2020