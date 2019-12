Boksački spektakl na rasporedu je u subotu uz izravan prijenos na RTL-ovom programu i RTLplayu od 18:40

Za subotnju boksačku priredbu u u Saudijskog Arabiji pod nazivom “Obračun na dinama” govore kako će promijeniti boks kakav poznajemo. Razlog tomu su financije i ogromni novac koji je uložen. Glavna borba ove spektakularne priredbe od 100 milijuna dolara, koliko su dali za prava na boksački event u Diraji, bit će između Andyja Ruiza Jr. i Anthonyja Joshue, u kojem će ulog biti svjetski teškaški pojasevi prvaka prema WBA (Super), IBF i WBO verzijama koji su u vlasništvu Ruiza Jr.

Čitava svjetska boksačka javnost želi vidjeti je li Ruizova prva pobjeda u New Yorku bila slučajnost, ima li on znanja i snage po drugi put iznenaditi Joshuu, do tada najdominantnijeg boksača današnjice, vladara teške kategorije. Svoje viđenje ove borbe dao je nekadašnji hrvatski boksač Stjepan Božić.

“Sigurno će biti veći pritisak i jednom i drugom, nego što je to bio u prvom meču. Vjerujem da će od prve sekunde, i jedan i drugi, to je ono što ja pretpostavljam, krenut će jako. Nema kalkulacija, nema taktiziranja, nadmudrivanja. Jedino što mislim da će Joshua krenuti pametnije. Zbog čega ta prevaga za Joshuu? On je sad taj koji napada, on je taj koji grize, mislim da će biti puno, puno, puno motiviraniji nego što je bio u prethodnim mečevima. Joshua ako izgubi, mislim da bi to mogao biti početak njegovog kraja”, izjavio je Božić za RTL.

Ovaj event nudi još nekoliko sjajnih borbi uz onu Filpa Hrgovića i Erica Moline. Prva je eliminacijska između bivšeg WBA prvaka, Rusa Aleksandera Povetkina (35-2) i Amerikanca Michaela Huntera (18-1) a druga Britanca Dilliana Whytea (26-1) i Poljaka Mariusza Wacha (35-5).