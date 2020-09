U prvoj utakmici 2. kola engleskog nogometnog prvenstva Everton je na svom Goodison Parku svladao West Bromwich Albion s uvjerljivih 5-2 (2-1), a bivši hrvatski izbornik Slaven Bilić bio je udaljen s klupe gostiju nakon prvog poluvremena zbog prigovaranja sucu.

U samoj završnici prvog poluvremena WBA je pao u rezultatski zaostatak i ostao s igračem manje što je jako razljutilo hrvatskog stručnjaka. Nakon što je Everton u 45. minuti poveo s 2-1 golom Jamesa Rodrigueza, u drugoj minuti nadoknade prvog poluvremena još je i branič WBA Kieran Gibbs isključen zbog udaranja Jamesa Rodrigueza, a kada je sudac Dean dosudio odlazak na odmor, Bilić mu je prišao i jasno dao do znanja kako je nezadovoljan njegovim dijeljenjem pravde.

“Pogledaj faul… Daj pogledaj faul. Pa drugi put će nas ubiti, ma daj”, čulo se kako Bilić govori sucu, a nakon što mu je ovaj pokazao crveni, bivši hrvatski izbornik se okrenuo uz sočno “ajde u pi*ku materinu”.

Nakon utakmice u njegovu su obranu stale legende engleskog nogometa Joe Cole i Owen Hargreaves koji su za BT Sports prokomentirali cijelu situaciju.

“Kao sudac, morate razumjeti ljudska bića. Sudac se trebao ispričati Slavenu i reći mu da ne može sad s njim razgovarati i cijela bi ta situacija izgledala drugačije. Za ovu situaciju osobno krivim suca Mikea Deana“, rekao je Cole.

“Mike Dean is the most arrogant fool you will ever see. Not just refs, in life itself!”

“Ask any Premier League player!” 🤷‍♂️

“He needs looking at. I used to give him loads. He needs to respect managers.”@OfficialGA11 slams Mike Dean. 👀

🔥🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/ChjGhkM0ts

— talkSPORT (@talkSPORT) September 20, 2020