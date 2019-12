JOŠ SU SAMO DVA SLOBODNA MJESTA U OSMNINI FINALA: Dinamo pobjedom nad Manchester Cityjem može postati član vrlo elitnog društva

Modri u srijedu mogu proći u osminu finala Lige prvaka, ali i potpuno ispasti iz Europe

Uoči susreta posljednjeg kola skupine C Lige prvaka protiv Manchester Cityja, nogometaši Dinama korak su do još jednog “prezimljavanja” u Europi. Nakon što su prošle godine dogurali do osmine finala Europske lige i tako prvi put nakon skoro pola stoljeća dočekali proljeće u Europi, Modri ove sezone mogu izboriti nastavak natjecanja i u Ligi prvaka. Međutim, u posljednjih 90 minuta natjecanja po skupinama mogu i ispasti iz Europe.

Zanimljivo, u skupina C u kojoj se nalazi Dinamo, najveća je drama od svih osam skupina. Jedina je to skupina u kojoj svi mogu do osmine finala Lige. City je već osigurao drugi krug, a dalje mogu i Šahtar, Dinamo, te Atalanta.

Okršaj na Maksimiru

Također, slobodno je još jedno mjesto u skupini D, a tamo su u borbi za plasman u play-off njemački Bayer Leverkusen i španjolski Atletico Madrid.

Utakmica između Dinama i Manchester Cityja igrat će se u srijedu od 18.55 na Maksimiru, a prijenos je na HRT 2.