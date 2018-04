JOŠ JEDNA NJEMAČKA LEGENDA OBASULA KOVAČA POHVALAMA: ‘Bio je vođa kao igrač, a to pokazuje i kao trener’

“Kovač ima iskustva, bio je vrlo dobar igrač i kapetan hrvatske reprezentacije”, rekao je u uvodu Matthäus

BUNDESLIGA PREDSTAVILA KOVAČA U 10 TOČAKA: Kako je sin hrvatskih imigranata iz BiH postao trener Bayerna?

Niko Kovač dobio je trogodišnji ugovor te će na ljeto preuzeti mega momčad minhenskog Bayerna. Hrvatski stručnjak napravio je sjajan posao s Eintrachtom iz Frankfurta, a nahvalio ga je i legendarni bivši njemački reprezentativac Lothar Matthäus.

“Kovač ima iskustva, bio je vrlo dobar igrač i kapetan hrvatske reprezentacije”, prenosi Four Four Two.



‘Ima strast i zna nogomet’

“Bayern je tražio trenera koji dobro govori njemački jezik, a Niko Kovač napravio je vrlo dobar posao u posljednje dvije godine u Frankfurtu. On je izgradio momčad koja je bila blizu druge lige do mjesta koje vodi u Ligu prvaka. Ima karizmu, ima strast, zna nogomet, bio je vođa kao igrač i to pokazuje kao trener”, smatra Matthäus.

I on nije jedini. Brojni velikani Bayerna i njemačkog nogometa već su izrazili svoje oduševljenje novim izborom Bayerna, a na Kovaču je da od ljeta opravda povjerenje bavarskog kluba i nastaviti raditi sjajan posao koji je do sada obavljao s Eintrachtom.