Nakon Seville i Chelsea plasman u osminu finala nogometne Lige prvaka izborili su i Barcelona, te Juventus. Barcelona je u susretu 4. kola G skupine u Kijevu pobijedila Dynamo sa 4-0 upisavši i četvrtu pobjedu.

Sva četiri gola Katalonci su zabili u drugom poluvremenu, a strijelci su bili Sergino Dest (52), Martin Braithwaite (57, 70-11m) i Antoine Griezmann (90).

Domaćin je zbog koronavirusa, ozljeda i suspenzija dočekao Katalonce bez čak 13 igrača. Međutim, i Barca je nastupila u izmijenjenom sastavu. Messi i De Jong su dobili poštedu, dok su zbog ozljeda izvan stroja Ronald Araujo, Ansu Fati, Pique, Busquets, Sergio Roberto i Umtiti.

Priliku za potvrdu iskoristio je i Juventus kojem je trebala pobjeda protiv Ferencvaroša. Mađarski prvak je u Torinu do sudačke nadoknade držao remi, no ipak nije izdržao i Juve je slavio sa 2-1.

70 – #CristianoRonaldo has scored 70 goals in Champions League home games: a joint-record for home goals in the history of the competition, level with Lionel Messi. Monsters.#ChampionsLeague #UCL pic.twitter.com/uU0HzYm1LI

