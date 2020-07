JOŠ JEDAN SLUČAJ KORONAVIRUSA U NBA-U: Pozitivan je branič Milwaukee Bucksa Eric Bledsoe

Branič Milwaukee Bucksa Eric Bledsoe pozitivan je na koronavirus zbog čega nije otputovao na Floridu, gdje će krajem mjeseca NBA liga nastaviti sa sezonom.

“Ne pokazujem nikakve simptome i osjećam se dobro. Radujem se što ću se pridružiti svojim suigračima u Orlandu kada prođem sve protokole NBA lige”, rekao je Bledsoe američkoj sportskoj mreži ESPN.

ESPN Story on Eric Bledsoe, who tested positive for COVID, and plans to travel to Orlando as soon as he is medically cleared. https://t.co/jlwfBq3ZVo

— Malika Andrews (@malika_andrews) July 17, 2020