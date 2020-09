U petak navečer odigrao je cijeli susret protiv Lyona

Hrvatski veznjak i bivši igrač Hajduka, Toma Bašić, navodno je blizu prelaska iz Bordeauxa u slavni talijanski klub Milan. Rossoneri su navodno za njega ponudili deset milijuna eura, što će Francuzi rado prihvatiti pogotovo jer su ga prije dvije godine doveli za 3,5 milijuna eura.

Da se nešto kuha može se zaključiti i prema riječima njegova menadžera Adriana Aliaja.

“Sazrio je. Sada je muškarac i mentalno nije isti. I fizički je puno napredovao. Ako postoji ponuda koja zadovoljava klub i omogućuje Tomi da napreduje sve ću napraviti da ode. To nema nikakve veze s trenerom ili sportskim direktorom. Mene zanima samo njegov napredak i da jednog dana može igrati za reprezentaciju. Ako ode bit će za iznos koji klub neće moći odbiti. Ja radim sve što mogu kako se on ne bi morao zamarati time. Ako ostane to neće biti problem”, kazao je Aliaj za L’Equipe.

Toma Basic 🇭🇷 sur le départ ? En effet l’@acmilan 🇮🇹 va proposer une offre aux alentours de 10M€ 💵. Le match de ce soir sera peut être son dernier match sous les couleurs des @girondins 🇫🇷… ✈️ Arrivé en 2018 : 3,5M€ 💵

💰 Valeur marchande : 4,5M€ 💵 pic.twitter.com/9ZTB7bTkAM — Insider_⚽️ (@Insiderfooot) September 11, 2020

U prvoj utakmici 3. kola Francuske lige Bordeaux i Lyon su odigrali odigrali su u petak navečer bez golova, 0-0.

Bivši igrač Hajduka odigrao je svih 90 minuta za domaćine.