JOŠ JEDAN EUROPSKI GIGANT U UTRCI ZA OLMOM: ‘Ako je Bjelica u pravu, moraju što brže reagirati’

Najbolji Dinamov igrač neće još dugo nositi plavi dres

Dani je kao nogometaš i osoba impresivan. On je skroman momak, a s druge strane jako ambiciozan. Momak koji svaki dan želi učiti i usvojiti ono što mu se kaže te sam ponosan što sam mogao trenirati igrača poput njega. Siguran sam da će u klubovima u kojima će igrati u budućnosti pokazati isto što pokazuje u Dinamu i španjolskoj reprezentaciji“, izjavio je Nenad Bjelica za radijsku postaju Cadena SER Catalunya.

“Gledamo posljednje Danijeve utakmice u Dinamu. Vidjet ćemo hoće li otići sada na zimu ili na ljeto, no toliko je ponude pa na kraju Dani i klub moraju odlučiti što je najbolje“, dodao je Bjelica. Smatra kako je Olmo “dotaknuo krov u Hrvatskoj”, no to nije konkurentna liga za njega te on ima prostora za napredak u atraktivnijoj ligi za koju je spreman.

Riječi Nenada Bjelice odjeknule su španjolskim medijima. Mundo Deportivo iskoristio je tu priliku kako bi poslao poruku vodstvu Barcelone. ‘Dani Olmo: sad ili nikad’, stoji u naslovu kratkog teksta kojeg potpisuje Miguel Rico.

U njemu se osvrnuo na izjavu trenera Dinama da i mogao otići već na zimu.

“Ako je trener u pravu, Barca, koja već neko vrijeme razmišlja o njegovom povratku, mora što brže reagirati. Pred Danijem je velika karijera i visoko je cijenjen”, poručio je.