JOŠ JEDAN DOKAZ KOLIKO SU NIJEMCI DOMINANTNI U EUROPSKOM NOGOMETU: Ovo se nikada do sada nije dogodilo

Nogometaši Lyona u petak su senzacionalnom pobjedom od 3:2 protiv Manchester Cityja ušli u polufinale Lige prvaka pa se sada znaju oba polufinalna para.

U natjecanju su ostala dva francuska i dva njemačka kluba, s tim da su prvi put u povijesti dva francuska kluba u polufinalu. Prvi par je PSG – RB Leipzig, a drugi je Bayern i Lyon.

Tri na klupi tri od ta četiri kluba sjede njemački treneri – Bayern vodi Hansi Flick, Leipzig Julian Nagelsmann, a francuski PSG Thomas Tuchel.

To je prvi put od početka ovog formata Lige prvaka (sezone 1992./93.) da su u polufinalu tri trenera iz iste zemlje.

Three managers from the same country in the #UCL semifinals for the first time since the inception of the competition in 1992/93 [📸 Bild] pic.twitter.com/Ix300NjJ1m

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) August 15, 2020