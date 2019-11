JOŠ JEDAN ARGUMENT ZA ONE KOJI MISLE DA JE NAJVEĆI SVIH VREMENA: Cristiano Ronaldo na korak je do rušenja nestvarnog rekorda

Nogometna reprezentacija Portugala na svom je terenu u četvrtak svladala Litvu sa 6:0, a tri gola je zabila njihova najveća zvijezda i kapetan momčadi, 34-godišnji Cristiano Ronaldo.

Slavni portugalski napadač postigao je prvi gol za svoju momčad u sedmoj, a drugi u 22. minuti. Nakon toga mrežu Litve nastavili su pogđati drugi portugalski reprezentativci, a Ronaldo je u 65. minuti dao gol za konačnih 6:0.

That is Cristiano Ronaldo’s 55th OFFICIAL career hat-trick. The most out of any active player. https://t.co/c9sRb8aTgo—

fan™ (@TotalCristiano) November 14, 2019