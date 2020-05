Nakon osvajanja trećeg uzastopnog naslova NBA prvaka Michael Jordan šokirao je svijet kada je najavio da se povlači. Dogodilo se to tri mjeseca nakon što mu je otac ubijen. Kao razlog takvoj odluci naveo je manjak motivacije i očevu smrt. Idućih godinu i pol dana igrao je bejzbol za Birmingham Baronse, podružnicu Chicago White Soxa.

A onda se 19. ožujka 1995. vratio. Međutim za sve fanove uslijedilo je veliko iznenađenje kada je na utakmicu s Indianom Pacers istrčao s brojem 45 na leđima, a ne 23, koji je jedan od njegovih zaštitnih znakova. U idućoj epizodi hit dokumentarca ‘Posljednji ples’ objasnio je taj potez.

“Nisam htio ponovo uzeti broj 23 jer sam znao da moj otac nije tu da me gleda i osjećao sam da je to novi početak. Osim toga, 45 mi je bio prvi broj kada sam igrao u srednjoj školi”, pojasnio je MJ. To mu je bila prva utakmica bez pokojnog oca.

