Posljednjih tjedana cijeli svijet je pratio dokumentarni serijal The Last Dance

Ako pitate sve dečke koji su osvojili naslov 1998. bi li prihvatili jednogodišnji ugovor da pokušaju uzeti i sedmi, što mislite bi li ga potpisali? Da, potpisali bi. I ja potpisao na jednu godinu, činio sam to i ranije. Bi li Phil to napravio? Da. Pippen? Njega bi trebalo uvjeravati, ali ako je Phil tu, ako je Dennis tu, ako sam ja tu i idemo osvojiti sedmi naslov, Pip to ne bi želio propustiti.

ZAŠTO JE UGAŠENA MOĆNA DINASTIJA BULLSA? Glavni krivac otkrio svoju stranu priče, ovo baca drugačije svjetlo na Posljednji ples

ISPOVIJEST ČOVJEKA KOJEG SU OPTUŽILI DA JE OTROVAO JORDANA: ‘Morao sam mu ja osobno dostaviti pizzu, nitko drugi’

Tim je riječima Michaela Jordana završio hit dokumentarac ‘Posljednji ples’, posvećen moćnoj dinastiji Chicago Bullsa. One se, međutim, nisu svidjele vlasniku kluba Jerryju Reinsdorfu.

“Nisam bio zadovoljan njegovom izjavom. Zašto? Zato što zna da nije bilo tako. Michael i ja vodili smo neke privatne razgovore u to vrijeme, iz kojih neću otkrivati detalje. Ali ne sumnjam da je Michael tada osjećao da ne možemo složiti šampionsku momčad za sljedeću sezonu”, rekao je Reinsdorf za NBC Sports Chicago.

Ozljeda

“Tražio sam Phila Jacksona da se vrati, rekao mi je ne. Michael je rekao da neće igrati za nikoga drugoga. Sastao sam se s Michaelom 3. srpnja te godine i rekao mu da smo u ‘ockoutu. ‘Tko zna kad će sezona početi? Zašto ne pričekaš završetka lockouta i onda možda uvjerimo Phila da se vrati?’ Pristao je na to. No kada je lockout završio nisam uspio nagovoriti Phila da se vrati. A loša je stvar bila i što je Michael ozlijedio prst s rezačem za cigare i zbog čega nije mogao igrati. Tako da ne znam od kuda sada ta priča kada Michael sam nije mogao igrati”, dodao je. No, Jordan se možda ne bi porezao da je znao da će momčad ostati na okupu nakon lockouta.

Talked to Jerry Reinsdorf. He had thoughts, including his reaction to MJ’s 7th title talk and why the GOAT debate should be over: https://t.co/uc0exI4cqN — K.C. Johnson (@KCJHoop) May 19, 2020

“Ok, sagledajmo to hipotetski. Scottie je imao sjajnu ponudu od Houstona. Mislite li da bi je odbio kako bi ostao još jednu godinu? Mislim da ne bi. Rodman je već bio gotov. Poslije toga je odigrao još samo 35 utakmica. Luc Longley je bio u posljednjoj fazi karijere. Michal bi sam morao nositi cijelu momčad”, dodao je.

Najbolji ikad

Ispričao je i da je istina da su Jerry Krause i Jackson bili u lošim odnosima te da je to kumovalo njegovom dolasku.

“To je istina. Jerry je rekao da ne može ostati i ako Bullsi pobijede u svih 82 utakmica. To je bilo smiješno. Rekao sam Jerryju da to nije smio izjaviti i mislim da je to sam kasnije shvatio”, otkrio je Reinsdorf. Osvrnuo se za kraj i na dokumentarac.

“To je povijest. To čini stvari fascinantnima. ‘Posljednji ples’ trebao bi svima dati do znanja da je Michael nesumnjivo najveći svih vremena. Ako mi bilo tko dođe s pričom o uspoređivanju LeBrona s Michaeolom, reći ću mu da ne troši moje vrijeme. Zadovoljan sam jer je film pokazao koliko je Michael bio sjajan ljudima koji ga nisu gledali. Umoran sam o usporedi LeBrona s njim, kad mu ovaj nije ni blizu. LeBrona mogu uspoređivati s Oscarom Robertsonom ili Magicom. Michael je bio daleko ispred svih, a to je pokazao i dokumentarac. Bio je fenomen i možda više nikada nećemo vidjeti nekoga poput njega”, završio je.