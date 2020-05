Jeffrey Jordan (31), stariji sin Michaela Jordana iz njegova prvog braka s Juanitom Vanoy, prišao je za Chicago Tribune što se dogodilo kada je jedini put trenirao s ocem.

HOĆE LI JORDAN ODGOVORITI NA OVO?: Posljednji ples dobio nove kritike; ‘Ja sam bio tamo, cijela stvar je jedna velika i besramna laž…’

“Nikada mog brata Marcusa i mene nije trenirao. Uvijek je bio zauzet i puno je putovao. Samo smo jednom s njim trenirali. Imao sam 17 ili 18 godina. Mislili smo da smo u dobroj formi i govorili kako možemo mi to izdržati i da je to onO što smo čekali. Međutim, bilo je brutalno. Nakon toga sam rekao kako sada razumijem zašto to češće ne radimo”, rekao je Jordan. Dodao je i kako MJ nije pokazao niti malo empatije prema njima dok su trenirali.

Dokumentarni film u deset nastavaka o Jordanu i Chicago Bullsima potukao je, inače, rekorde gledanosti na televizijskoj postaji ESPN, ali i izazvao niz žestokih reakcija.

Nisu svi s oduševljenjem dočekali priču o “kraljevom kraljevstvu,” uključujući i mnoge Jordanove bivše suigrače.

Nakon Horacea Granta, Billa Cartwrighta i Rona Harpera, zbog načina na koji je prikazan u filmu “The Last Dance” na Michaela Jordan je ljut i njegov najbliži suigrač Scottie Pippen.

Pippen je bio jedan od glavnih Jordanovih suigrača u Bullsima, međutim prema voditelju ESPN radija Davidu Kaplanu, Pippen je “bijesan” i “izvan sebe” zbog načina na koji je prikazan u dokumentarnom filmu. Legendarni igrač Bullsa najviše je zamjerio Jordanu što ga je ovaj nazvao “sebičnim” zbog odgađanja operacije gležnja.

